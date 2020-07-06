Сергунина: Проект #Москвастобой стал доступен на английском языке

Проект #Москвастобой, запущенный Комитетом по туризму столицы, стал доступен на английском языке - #Moscowwithyou. Побывать в ведущих музеях города, принять участие в его знаковых культурных программах и выставках можно теперь онлайн и из-за рубежа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала:

- Сайт проекта с момента его открытия посетили около миллиона раз. Всего там опубликовано больше 500 видеоматериалов: онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. Несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев уже доступны на английском языке.

В частности, переведены на английский язык онлайн-туры в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музеи ВДНХ, Музей космонавтики, Московский планетарий, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма. Всего можно посетить более 50 экскурсий. Их количество будет постепенно пополняться. Появятся, в частности, видеотуры по знаковым местам столицы и московскому метро, организованные совместно с Музеем Москвы. Есть на сайте проекта экскурсии, полностью озвученные на английском языке, например, экскурсия по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" от Третьяковской галереи, "Ракеты и как они летают" от Музея космонавтики, обзорная экскурсия по Московскому зоопарку и экскурсии по улицам столицы.

Могут жители других стран посмотреть и записи постановок Большого Московского государственного цирка, а также подборки шедевров оперного искусства от Российского общества друзей Зальцбургского фестиваля. На онлайн-платформе #Москвастобой также опубликованы видео проекта "Москвичи" (в иностранной версии - Moskvichi) - про обычных людей со своим взглядом на Москву. В десяти рассказах, каждый из которых посвящен одному человеку одной профессии, жители города делятся личными историями о Москве.