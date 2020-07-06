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06.07.2020 09:29
Рубрика: Происшествия

Серийные воры украли в Подмосковье ювелирные украшения и коллекцию монет

Текст: Михаил Фалалеев

Из квартиры в подмосковной Электростали, расположенной в доме по улице Спортивная, воры унесли ювелирные украшения, часы, коллекцию монет и наличные деньги. Туда они проникли через окно, отжав стеклопакет.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии. Ими оказались четверо ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте от 34 до 38 лет. В их квартирах обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ножи, медали, шубы, коллекционные монеты, фотоаппарат и пластиковые карты. По словам Татьяны Петровой, имеются основания полагать, что задержанные причастны к совершению еще одной кражи в Электростали и двух в Павловском Посаде. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - в виде домашнего ареста.

Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности злоумышленников.

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