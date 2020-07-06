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06.07.2020 13:44

Сотрудники Нововоронежской АЭС защитили магистерские диссертации

Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Шесть сотрудников Нововоронежской АЭС закончили обучение и на отлично защитили магистерские диссертации по новой специальности "Управление ресурсообеспечением АЭС".

Два года назад специальность была открыта в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) по инициативе нововоронежских атомщиков.

Открытие новой специальности продиктовано необходимостью комплексно обучать профессионалов в области закупочной деятельности для атомных станций.

Закупочная деятельность - одно из самых динамично развивающихся направлений в жизненном цикле АЭС. Профессионализм хорошего закупщика складывается из трех основных направлений: технические знания оборудования и механизмов АЭС, экономика и юриспруденция. Четвертое важное направление - знание информационной системы SAP, на которой построены все закупочные процессы.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Управление закупок Нововоронежской АЭС сформировано из технических специалистов, юристов и экономистов. Ранее, нам приходилось дополнительно обучать наших закупщиков, чтобы они могли выполнять весь комплекс работ. Теперь у нас есть возможность готовить высококлассных специалистов прямо на студенческой скамье. После окончания обучения по специальности "Управление ресурсообеспечением АЭС", мы получаем универсальных закупщиков, готовых сразу же приступить к работе", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам, первый выпускник новой специальности ВГТУ Вячеслав Шваров.

Новая группа студентов приступит к обучению уже в сентябре 2020 года. В планах - открытие заочного отделения, т.к. специальность "Управление ресурсообеспечением АЭС" вызвала большой интерес не только среди сотрудников атомных станций Концерна "Росэнергоатом", но и среди других дивизионов Госкорпорации "Росатом".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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