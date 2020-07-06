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06.07.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Средняя цена готового бизнеса в России выросла в полтора раза

Текст: Екатерина Петрова
Спрос на готовый бизнес в России по итогам второго квартала 2020 года снизился на 32% (в сравнении с первым кварталом этого года). При этом средняя цена на бизнес увеличилась на 52%. Об этом говорится в исследовании "Авито", результаты которого предоставлены в распоряжение "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наиболее заметно просел интерес к предприятиям в сфере развлечений и общепита, торговли и услуг. При покупке такого бизнеса инвестиции в некоторых случаях сравнимы со стартом дела с нуля.

Фото: Сергей Куксин
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Наибольший интерес предприниматели проявляли к покупке сельхозпредприятий. В Москве спрос на них вырос на 70%, в Санкт-Петербурге - на 39%. В Тольятти интересовались сельхозкомпаниями втрое чаще, чем в предыдущем квартале, в Екатеринбурге и Волгограде - вдвое, на 70% вырос спрос в Ростове-на-Дону и на 50% - в Барнауле. В некоторых регионах в число популярных направлений вошел строительный бизнес и интернет-магазины.

По итогам второго квартала аналитики также зафиксировали сокращение числа объявлений о продаже готового бизнеса - в среднем на 17%. Значительное снижение - в сфере развлечений и общепите. Вместе с тем, по некоторым направлениям, напротив, наблюдался рост числа предложений о продаже готового бизнеса. К примеру, на 23% увеличилось количество объявлений в категории "сельское хозяйство" (в сравнении с первым кварталом). В Москве сельхозпредприятия продавали на 42% больше, а в Санкт-Петербурге - на 17%. Также увеличилось количество объявлений о продаже строительных компаний.

Средняя стоимость готового бизнеса в России по итогам второго квартала выросла на 52% и составила 13 952 000 рублей. В сравнении с прошлым годом цена увеличилась более, чем в два раза. Рост стоимости аналитики объясняют тем, что во втором квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий, среди которых торговые центры, каршеринги, фабрики.

Самые дорогие компании продавали в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени. В столице средняя цена на готовый бизнес достигает 36 млн рублей. Это на 26% дороже, чем в первом квартале 2020 года. Средняя стоимость предложения в Новосибирске составила 10 млн рублей (+62%). В Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени готовый бизнес можно было приобрести в среднем от 8,1 до 8,7 млн рублей.

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