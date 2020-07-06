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06.07.2020 12:24
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Текст: Ольга Игнатова
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Произойдет это из-за прохождения над столичным регионом холодного атмосферного фронта. Температура с 30-32 градусов понизится до 20-22 тепла. 8 и 9 июля ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер. Но все это ненастье придется на ночные часы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Самым жарким днем недели будет вторник - днем в столице плюс 31-33 градуса. Но холодный фронт уже подойдет к западным границам Московской области. Поэтому на западе области ожидаются ливни, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Задержится фронт на западе и в среду. Поэтому дожди также возможны. А в столице температура в среду уже начнет падать - днем будет плюс 24-26 градусов.

Но атмосферные фронты долго не стоят на месте. В пятницу дожди прекратятся, выглянет солнце, температура снова начнет расти. Днем до плюс 25 градусов. Возвращение жары, по предварительным прогнозам, намечено на воскресенье.

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