В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Произойдет это из-за прохождения над столичным регионом холодного атмосферного фронта. Температура с 30-32 градусов понизится до 20-22 тепла. 8 и 9 июля ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер. Но все это ненастье придется на ночные часы.

Самым жарким днем недели будет вторник - днем в столице плюс 31-33 градуса. Но холодный фронт уже подойдет к западным границам Московской области. Поэтому на западе области ожидаются ливни, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Задержится фронт на западе и в среду. Поэтому дожди также возможны. А в столице температура в среду уже начнет падать - днем будет плюс 24-26 градусов.

Но атмосферные фронты долго не стоят на месте. В пятницу дожди прекратятся, выглянет солнце, температура снова начнет расти. Днем до плюс 25 градусов. Возвращение жары, по предварительным прогнозам, намечено на воскресенье.