В ходе разбоя в Москве у мужчины отобрали 11 миллионов рублей

История, произошедшая в Центральном административном округе столицы, одновременно странная, глупая и поучительная.

Некому человеку срочно потребовалось обменять 11 миллионов рублей в евро. Сумма набегала на 160 тысяч евро. Но так как у него истек срок действия паспорта, он не нашел ничего лучшего, как попросить помочь за небольшое вознаграждение незнакомого человека - пусть тот произведет обмен на свои документы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что такой обмен состоялся. Вот только прошел он совсем не по тому сценарию, который наметил владелец денег. Обмен происходил в одном из кредитно-финансовых учреждений на Проспекте Мира. Посредник, получив в кассе 160 тысяч евро, попытался скрыться. Владелец денег догнал его на выходе из банка. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. В этот момент к нападавшему присоединился сообщник. Отняв пакет с деньгами, они скрылись на автомобиле.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска по ЦАО задержали в Московской области водителя, который, по версии следствия, во время совершения разбоя поджидал сообщников в автомобиле. Он заключен под стражу. Еще двое фигурантов уже установлены и объявлены в федеральный розыск.

Один из них - предполагаемый организатор нападения - тоже уже задержан оперативниками на Таганской улице и заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.