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06.07.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

В ходе разбоя в Москве у мужчины отобрали 11 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
История, произошедшая в Центральном административном округе столицы, одновременно странная, глупая и поучительная.

Некому человеку срочно потребовалось обменять 11 миллионов рублей в евро. Сумма набегала на 160 тысяч евро. Но так как у него истек срок действия паспорта, он не нашел ничего лучшего, как попросить помочь за небольшое вознаграждение незнакомого человека - пусть тот произведет обмен на свои документы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что такой обмен состоялся. Вот только прошел он совсем не по тому сценарию, который наметил владелец денег. Обмен происходил в одном из кредитно-финансовых учреждений на Проспекте Мира. Посредник, получив в кассе 160 тысяч евро, попытался скрыться. Владелец денег догнал его на выходе из банка. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. В этот момент к нападавшему присоединился сообщник. Отняв пакет с деньгами, они скрылись на автомобиле.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска по ЦАО задержали в Московской области водителя, который, по версии следствия, во время совершения разбоя поджидал сообщников в автомобиле. Он заключен под стражу. Еще двое фигурантов уже установлены и объявлены в федеральный розыск.

Один из них - предполагаемый организатор нападения - тоже уже задержан оперативниками на Таганской улице и заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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