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06.07.2020 11:18
Рубрика: Происшествия

В Липецке более 30 тысяч человек остались без света из-за грозы

Текст: Татьяна Ткачева (Липецк)
Фото: Администрация Липецка Фото: Администрация Липецка
Фото: Администрация Липецка

Сильный ветер повалил деревья на ЛЭП вечером 5 июля. Перебои с электроснабжением коснулись почти всех районов Липецка. Восстановить его обещают в течение дня.

Как сообщили в мэрии, на улицах города упало 15 деревьев, сейчас ведется их опиловка. Без света осталось более 30 тысяч человек. Под отключение попала и школа № 9, где сегодня проходит ЕГЭ. Ее подключат к резервному источнику питания.

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По всем адресам ведутся восстановительные работы, заверили энергетики из АО "ЛГЭК". Так, в районе поселка Сырский электроснабжение удалось восстановить всего через несколько часов - свет в дома дали уже в ночь с воскресенья на понедельник. Полностью восстановить электроснабжение Липецка планируют к 20 часам.

Кроме того, из-за грозы без горячего водоснабжения остались жители шести многоэтажных домов в Подгорном: в котельную ударила молния. Подачу ориентировочно возобновят к 16 часам.

По данным липецкого гидрометцентра, минувшей ночью в городе выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Оказались подтоплены многие улицы. Воду с них откачали с помощью спецтехники к утру.

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