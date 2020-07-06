В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сообщили о задержании воровки-домработницы, которая украла у 84-летней женщины ювелирные изделия и деньги на общую сумму в 320 тысяч рублей.

Пожилая женщина, проживающая в квартире одного из домов на Верхней Красносельской улице, обратилась с заявлением о пропаже в территориальный отдел полиции.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 59-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в краже, на Щелковском шоссе. Установлено, что злоумышленница работала у заявительницы помощницей по хозяйству и, используя удобный момент, совершила кражу. Похищенным имуществом и денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.