Новости

Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой 17:21
Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии 17:14
МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
Lada сокращает выпуск Vesta второй год подряд 17:00
В Прикамье через 11 лет скончалась жертва пожара в "Хромой лошади" 16:54
Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Японии 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 17:39
Рубрика: Происшествия

В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сообщили о задержании воровки-домработницы, которая украла у 84-летней женщины ювелирные изделия и деньги на общую сумму в 320 тысяч рублей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пожилая женщина, проживающая в квартире одного из домов на Верхней Красносельской улице, обратилась с заявлением о пропаже в территориальный отдел полиции.

В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 59-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в краже, на Щелковском шоссе. Установлено, что злоумышленница работала у заявительницы помощницей по хозяйству и, используя удобный момент, совершила кражу. Похищенным имуществом и денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска