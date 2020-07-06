В Москве могут создать приложение для наблюдателей за голосованием

Столичные наблюдатели могут получить специальное приложение, которое позволит им осуществлять фото- и видеофиксацию процесса любых голосований в Москве с привязкой к геолокации. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Мы рассматриваем вопрос о создании такого приложения", - сказал он на заседании столичной общественной палаты.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов добавил, что в этом электронном сервисе должна быть предусмотрена и возможность контролировать процесс мобильного голосования. Чтобы можно было проверить, проголосовал мобильный избиратель или нет. Сейчас, по словам Ермолова, это проверяют с помощью выборочного телефонного опроса.