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06.07.2020 17:06
Рубрика: Происшествия

В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании сотрудниками отдела наркоконтроля УВД по Северному административному округу двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

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Екатерина Гузь рассказала, что в ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции в Петровско-Разумовском проезде задержали двоих мужчин, при личном досмотре у которых было обнаружено и изъято 152 свертка с веществом неизвестного происхождения. Результаты исследования показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство.

Наркотики предназначались для последующей незаконной розничной реализации посредством "тайниковых закладок".

В местах проживания злоумышленников полицейские обнаружили еще более 170 свертков с порошкообразным веществом общей массой более 240 граммов, один полимерный пакет с порошком, части веществ органического происхождения, упаковочный материал и электронные весы. Экспертиза показала, что все это также содержит в своем составе наркотическое средство.

Следствием ОМВД России по району Савеловский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению, покушение на преступление" и статьей 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемые взяты под стражу.

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