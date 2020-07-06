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06.07.2020 07:00
Рубрика: Экономика

В Москве снова открылись места для деловых и романтических встреч

Текст: Татьяна Леонтьева
В Москве после снятия ограничений продолжают открываться кафе, рестораны, летние веранды и фитнес-клубы. Главное условие - соблюдение всех норм и требований, установленных Роспотребнадзором.

Все эти предприятия вышли из карантина с серьезными экономическими потерями из-за долгого периода простоя. Но не все стремятся тут же возместить упущенное за счет клиентов. А даже наоборот.

Фото: gettyimages.com
Кафе и рестораны в Москве открыли летние веранды

Одним из них является Центр международной торговли, который не прекращал оказывать услуги своим арендаторам, клиентам и гостям на протяжении всего периода вынужденной изоляции. Некоторые направления бизнеса ЦМТ пришлось поставить на паузу из-за ограничительных мер. Так на время были закрыты фитнес-клубы, рестораны работали только "навынос", а Конгресс-центр был вынужден приостановить свою деятельность.

Недавно на территории комплекса вновь открылись летние веранды, заработали рестораны и бары, фитнес-клубы. Но даже несмотря на новые программы, дополнительные предложения, акции и скидки не все сегодня готовы тренироваться в закрытых помещениях, ужинать в ресторанах, все-таки эпидемия хоть и пошла на спад, но еще не закончилась.

И предложение фитнес-клуба Центра международной торговли пополнила новая услуга - специально для своих клиентов тренеры разработали программу утренних бесплатных тренировокв парке "Красная Пресня". Помимо этого, еще во время вынужденной изоляции для всех желающих оставаться в форме начали проводить онлайн-тренировки, консультации с диетологом и фитнес-врачом. Для удобства потенциальных клиентов была внедрена услуга онлайн-экскурсии по клубу.

Для всех, кто сейчас предпочитает отдых на свежем воздухе, в ЦМТ доступны летние веранды с видом на Москва-реку и утопающий в зелени парк, уютный и всегда прохладный утренний дворик, а также небольшое уютное патио в окружении деревьев, расположенное вблизи фонтана.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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К открытию во всех ресторанах комплекса шеф-повара подготовили новое меню, в основе которого вкусные и легкие летние блюда, десерты полностью из натуральных ингредиентов и яркие, обогащенные витаминами прохладительные напитки. Остались в меню и любимые хиты посетителей.

Чтобы оградить гостей от лишних контактов с предметами многократного использования, была внедрена новая услуга - электронные меню на планшетах, которые проходят антисептическую обработку в присутствии гостя, непосредственно перед подачей. Еще одна новинка периода пандемии - услуга "TakeAway". Любое блюдо из меню можно заказать заранее и забрать с собой.

На двадцатом этаже Клубного корпуса одного из отелей ЦМТ на днях открылся новый панорамный ресторан. За его столиками с высоты птичьего полета хорошо видны Новый Арбат, шпили сталинских высоток, башни бизнес-центра Москва-Сити и набережная Москвы-реки. В отдельном зале ресторана с лучшим видом на центр столицы доступна услуга "Ресторан для двоих".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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На протяжении всего времени самоизоляции Центр международной торговли функционировал в режиме 24/7 для всех своих арендаторов. В целях обеспечения защиты здоровья сотрудников компаний-клиентов, помимо основных мер, для арендаторов появились дополнительные опции по клинингу офиса, в переговорных комнатах кресла расположили в шахматном порядке для высвобождения большего пространства и обеспечения социального дистанцирования.

Для удобства арендаторов и клиентов запущен ряд сервисов с расширенным функционалом и широким спектром услуг как для юридических, так и для физических лиц. Прежде всего, это новый личный кабинет на сайте компании, где все клиенты имеют возможность в удаленном режиме осуществлять электронный документооборот, в том числе юридически значимых и финансовых документов.

Также создан новый сервис онлайн-просмотра вакантного офиса, позволяющий не только консультировать нового клиента по телефону или в личной переписке, но и проводить виртуальный осмотр помещения, общаться с помощью видеозвонка. Помимо этого, модернизирован сервис бесконтактной оплаты, чтобы сделать пользование услугами ЦМТ еще более удобным и безопасным для клиента.

Фото: iStock
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Помимо этого, разработано предложение по краткосрочной аренде от пяти дней полностью готовых и оборудованных небольших офисов с широким спектром дополнительных услуг ЦМТ. Такие предложения пользуются большим спросом как среди компаний, которые находятся в стадии переезда, так и для небольших офисов, которые хотят временно сэкономить расходы или, с учетом необходимости обеспечения соответствия рабочих пространств новым требованиям безопасной социальной дистанции, увеличить площадь офиса.

Одним словом, Центр международной торговли использовал время самоизоляции максимально продуктивно для усовершенствования имеющихся и разработки новых услуг, предоставляемых клиентам, уделяя приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности и защиты здоровья своих гостей и арендаторов.

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