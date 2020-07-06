В Москве стартовала серия автоконцертов Live & Drive

Набережная Москвы-реки, концертная сцена, на ней - танцующая и поющая модная певица, на площадке перед сценой сотни людей. Только не сами по себе, а в своих авто или рядом с ними, и не свистящие и хлопающие, а гудящие в клаксоны. На выходных в столице стартовала серия "живых" шоу Live & Drive.

Еще в конце мая все выглядело безнадежно: никаких концертов, опен-эйры окончательно перенесены на следующий год, в гастрольных графиках музыкантов осенние даты сменились на весенние, по Сети бесконечным потоком текут квартирники с соответствующим качеством звука.

Но концертные компании продолжали искать выход. Самым важным тут, по словам их руководителей, было показать зрителю, что живая концертная жизнь продолжается - и в этом стремлении нашли друг друга прямые конкуренты, концертные агентства SAV Entertainment и "Русский шоу-центр" с одной стороны - и T. C. I. с другой. Объединившие усилия в организации единственной сегодня формы концерта, дающей зрителям возможность слушать живую музыку вместе с другими зрителями, оставаясь при этом в безопасности - в своих автомобилях.

...Раньше тут, на Фрунзенской набережной, был рынок, а теперь парковка Р-18, на все лето ставшая концертной площадкой. Чтоб попасть на нее, ты проезжаешь через несколько кордонов с распечатанным билетом на 4 персоны - столько человек может, не теснясь, разместиться в машине. Входя на концерт сам по себе, ты обычно показываешь, что у тебя в карманах, здесь надо показать, что у тебя в салоне и багажнике. На бывшей парковке, перед сценой с большими экранами по обе стороны от нее, находишь себе место в выстроившихся "елочкой" рядах машин.

- Здравствуй, Москва! Вы не представляете, как мы по вам все соскучились! - Юрий Музыченко, огневой лидер группы The Hatters на первом концерте серии Live & Drive был, казалось, готов обхватить руками, в которых были скрипка со смычком, всю автостоянку.

По словам Владимира Зубицкого, главы группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр", российские музыканты, просидев три месяца на карантине, с готовностью откликались на предложения организаторов, шли навстречу по гонорарам. Организаторы хотели устроить не фестиваль, а серию концертов музыкантов самых разных направлений и приглашали, по словам Зубицкого, просто самых популярных, самых ротируемых на радио артистов. И томная поп-дива Zivert в сопровождении кордебалета в сверкающих разноцветных одеждах собрала на своем "автопати" много больше машин, чем русско-цыганский рок-н-ролл The Hatters. А на следующих выходных можно будет сравнить численность "армий" Леонида Агутина и "Сплина", далее идут Диана Арбенина, Баста - пока планируется провести десять шоу.

Думается, претендующих на то, чтобы стать со временем отдельным видом шоу, весьма комфортным для зрителя.

Живая музыка, шедшая в этот вечер со сцены, усиливалась басами FM-приемников на частоте 104,5 через открытую дверь твоего кроссовера. Можно было делать эффектные селфи, лежа на его крыше, садиться на удобное сидение в салоне, когда уставал танцевать (весь концерт в машине, как планировалось, никто, конечно же, не сидел). Заедать, развалясь, любимую музыку гамбургером, заказанным по выданной при въезде карточке через QR-код, и под конец песни "втапливать" в восторге клаксон и моргать фарами.

И зритель явно входит во вкус: на концерты Live & Drive продается с каждым разом все больше билетов.