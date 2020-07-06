В Москве стартовала серия автоконцертов Live & Drive

Новости

МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
Lada сокращает выпуск Vesta второй год подряд 17:00
В Прикамье через 11 лет скончалась жертва пожара в "Хромой лошади" 16:54
Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Японии 16:53
В Казахстан вылетела бригада московских врачей для борьбы с коронавирусом 16:46
В Японии выросло количество жертв ливневых дождей 16:42
В суде обнародовали личную переписку аспирантки с историком Соколовым 16:38
7 июля на ИННОПРОМ пройдет "Марафон столиц" 16:36
В Якутске 97-летнего ветерана вылечили от COVID-19 16:34
Летевших в Латвию канадских военных вернули на родину из-за COVID-19 16:30
Путин заявил о готовности РФ помочь Конго в борьбе с коронавирусом 16:26
Брошенного матерью в "Лосином острове" ребенка отдадут под опеку бабушке 16:18
В США 41-летний актер Бродвея умер из-за осложнений от коронавируса 16:06
Аэропорт Сочи впервые принял прямой рейс из Владивостока 16:03
Раскрыта одна из тайн происхождения алтарных камней Стоунхенджа 16:01
Hyundai придумал умную двухпедальную "механику" 16:00
СМИ: Тринадцать британских вузов могут стать банкротами 15:51
В Кузбассе осуждены организаторы незаконного реабилитационного центра 15:46
Жителя Калужской области будут судить за убийство 92-летнего ветерана 15:43
Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже 15:39
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 16:13
Рубрика: Культура

В Москве стартовала серия автоконцертов Live & Drive

Текст: Андрей Васянин
Фото: Михаил Синицын
Набережная Москвы-реки, концертная сцена, на ней - танцующая и поющая модная певица, на площадке перед сценой сотни людей. Только не сами по себе, а в своих авто или рядом с ними, и не свистящие и хлопающие, а гудящие в клаксоны. На выходных в столице стартовала серия "живых" шоу Live & Drive.

Еще в конце мая все выглядело безнадежно: никаких концертов, опен-эйры окончательно перенесены на следующий год, в гастрольных графиках музыкантов осенние даты сменились на весенние, по Сети бесконечным потоком текут квартирники с соответствующим качеством звука.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится

Но концертные компании продолжали искать выход. Самым важным тут, по словам их руководителей, было показать зрителю, что живая концертная жизнь продолжается - и в этом стремлении нашли друг друга прямые конкуренты, концертные агентства SAV Entertainment и "Русский шоу-центр" с одной стороны - и T. C. I. с другой. Объединившие усилия в организации единственной сегодня формы концерта, дающей зрителям возможность слушать живую музыку вместе с другими зрителями, оставаясь при этом в безопасности - в своих автомобилях.

...Раньше тут, на Фрунзенской набережной, был рынок, а теперь парковка Р-18, на все лето ставшая концертной площадкой. Чтоб попасть на нее, ты проезжаешь через несколько кордонов с распечатанным билетом на 4 персоны - столько человек может, не теснясь, разместиться в машине. Входя на концерт сам по себе, ты обычно показываешь, что у тебя в карманах, здесь надо показать, что у тебя в салоне и багажнике. На бывшей парковке, перед сценой с большими экранами по обе стороны от нее, находишь себе место в выстроившихся "елочкой" рядах машин.

- Здравствуй, Москва! Вы не представляете, как мы по вам все соскучились! - Юрий Музыченко, огневой лидер группы The Hatters на первом концерте серии Live & Drive был, казалось, готов обхватить руками, в которых были скрипка со смычком, всю автостоянку.

Фото: Пресс-служба группы
Новая супергруппа "Куртки Кобейна" впервые сыграла перед зрителями

По словам Владимира Зубицкого, главы группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр", российские музыканты, просидев три месяца на карантине, с готовностью откликались на предложения организаторов, шли навстречу по гонорарам. Организаторы хотели устроить не фестиваль, а серию концертов музыкантов самых разных направлений и приглашали, по словам Зубицкого, просто самых популярных, самых ротируемых на радио артистов. И томная поп-дива Zivert в сопровождении кордебалета в сверкающих разноцветных одеждах собрала на своем "автопати" много больше машин, чем русско-цыганский рок-н-ролл The Hatters. А на следующих выходных можно будет сравнить численность "армий" Леонида Агутина и "Сплина", далее идут Диана Арбенина, Баста - пока планируется провести десять шоу.

Думается, претендующих на то, чтобы стать со временем отдельным видом шоу, весьма комфортным для зрителя.

Живая музыка, шедшая в этот вечер со сцены, усиливалась басами FM-приемников на частоте 104,5 через открытую дверь твоего кроссовера. Можно было делать эффектные селфи, лежа на его крыше, садиться на удобное сидение в салоне, когда уставал танцевать (весь концерт в машине, как планировалось, никто, конечно же, не сидел). Заедать, развалясь, любимую музыку гамбургером, заказанным по выданной при въезде карточке через QR-код, и под конец песни "втапливать" в восторге клаксон и моргать фарами.

И зритель явно входит во вкус: на концерты Live & Drive продается с каждым разом все больше билетов.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыкальная афиша с Андреем Васяниным Гид-парк РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
"РГ" подготовила обзор лучших сервисов для чтения электронных книг
Как пандемия заставила заметить частные театры