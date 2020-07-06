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06.07.2020 17:34
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье спецназовец спас утопающего

Текст: Михаил Фалалеев

Беда чуть было не случилась в подмосковной деревне Ефремово. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что в тот день сотрудник ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области старший сержант полиции в свой выходной прогуливался с супругой вдоль пруда. Вдруг он увидел в водоеме тонущего человека.

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Росгвардеец тут же бросился в воду, вытащил 16-летнего парня на берег и вместе с супругой оказал ему доврачебную помощь.

Медики, прибывшие по вызову спецназовца, доставили юношу в городскую больницу. Теперь его жизнь вне опасности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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