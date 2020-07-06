В Подмосковье заработали детсады и учреждения дополнительного образования

Все детские сады, а также кружки и секции в Подмосковье приступили к обычному режиму работы.

Везде соблюдаются санитарные требования - детей за столами рассаживают с учетом социальной дистанции, помещения групп, залов для занятий и мест общего пользования походят регулярную дезинфекцию. Детям из разных детсадовских групп или кружков нельзя будет контактировать между собой. Все педагоги будут периодически проходить тестирование на коронавирус.

Как сообщают в региональном министерстве образования, в детские сады Подмосковья ходят 400 тысяч детей. По прогнозам властей, в первую неделю их полноценной работы в группы вернутся порядка 200 тысяч воспитанников.