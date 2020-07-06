Актер из "Папиных дочек" упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

В Твери актер из ситкома "Папины дочки" Михаил Казаков сломал ноги, упав с 12-метровой высоты. Ранее "РГ" сообщала о том, что актер опубликовал фотографии из больницы.

Сейчас Михаил, известный массовому зрителю по роли Ильи Полежайкина, находится в больнице на аппарате Илизарова для быстрого сращивания особо тяжелых открытых переломов, сообщает 7дней.ru.

По словам актера, он делал фотографии Твери, где родился и сейчас живет. Ради ярких кадров мужчина забрался на высоту пятиэтажного дома, оступился и упал вниз. К счастью, остался жив. На помощь ему подоспели прохожие, вызвавшие скорую помощь.

"Врачи сказали полгода полежать, а потом мне костыли выдадут!" - цитирует издание Михаила Казакова.