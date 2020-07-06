В Воронежской области от COVID-19 умерла лучший терапевт России

Первая смерть врача, заразившегося коронавирусом, зафиксирована в Воронежской области. Скончалась заведующая отделением кардиологии Павловской районной больницы, доктор с 35-летним стажем Елена Минакова. В 2014-м ее назвали лучшим терапевтом России.

Минакова работала по трем специальностям - принимала как кардиолог, пульмонолог и терапевт. Как неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом, сообщили в правительстве Воронежской области: "Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли…"

Свои соболезнования родным, близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Елены Минаковой в связи с ее кончиной выразил губернатор Александр Гусев.

- Елена Васильевна погибла на пандемическом фронте. Погибла, как герой. Это не громкие слова. Это реальность. Безумно горько. Нестерпимо жалко, - сказал он.

Ранее сообщалось, что от осложнений COVID-19 в Воронеже скончалась санитарка приемного отделения больницы № 3 Татьяна Терновых. Однако по официальной версии ее заражение произошло в быту и не было связано с выполнением должностных обязанностей, поскольку женщина не работала с пациентами, у которых был коронавирус или подозрение на него.

По состоянию на 6 июля в Воронежской области COVID-19 подтвержден у 8,5 тысячи человек, новых заражений на сегодня - 146. За весь период эпидемии от осложнений коронавируса умерло 59 жителей региона, пять из них - за последние сутки.