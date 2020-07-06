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06.07.2020 11:42
Рубрика: Власть

Кабмин за три месяца разработает программу развития Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство за три месяца разработает национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ определит пути развития региона до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

"Цель программы - в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В частности, программа предусматривает рост объемов жилищного строительства более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям.

"Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока - миграционный отток населения", - считает глава правительства.

Важная часть национальной программы - оздоровление инвестиционного климата, увеличение объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. "Это даст региону более 30 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Мишустин.

Особое внимание правительство собирается уделить поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.

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