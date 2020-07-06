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06.07.2020 07:46
Рубрика: Общество

На Чукотке откроют детские сады и рестораны

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном круге с 7 июля начнется третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

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В полном объеме заработают кафе, рестораны и столовые, детские сады, дома культуры и центры детского творчества. Также разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.

"Условием возобновления деятельности станет соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, то есть социальная дистанция и ношение масок в общественных местах", - отмечается в сообщении.

В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино по-прежнему будут тестировать транзитных пассажиров на COVID-19.

Для жителей старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 20 июля.

Всего в округе выявлено 140 случаев заражения новой инфекцией, 132 пациента выздоровели, двое скончались.

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