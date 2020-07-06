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06.07.2020 09:44
Рубрика: Экономика

На Чукотке создадут турбазу у подножия древнего вулкана

Текст: Дина Непомнящая

Туристическую базу начали создавать в 20 километрах от Анадыря, у подножия горы Дионисия - древнего потухшего вулкана. К новому месту отдыха уже привезли столы и лавки, завершается строительство мангальных зон.

В Республике Алтай открыли турбазы и гостиницы

"В августе на базе установят беседки, обустроят оздоровительный банный комплекс, но первые туристы смогут приехать отдохнуть уже в июле", - рассказали ТАСС в комитете по спорту и туризму Чукотского автономного округа.

Ежегодно Чукотка принимает около двух тысяч гостей, но власти региона хотят, что их было в десятки раз больше. Поэтому развитие туристической инфраструктуры является одним из наиболее приоритетных направлений.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Отпуск 2020. Выбор есть

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