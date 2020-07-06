На Камчатке при восхождении на вулкан у туриста отказали ноги

В Камчатском крае поисково-спасательный отряд отправился на поиск двух туристов, совершавших восхождение на вулкан Ключевская сопка, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"На северном склоне, в 200 метрах от кратера у одного из мужчин отказали ноги, с утра 6 июля он находится без сознания", - говорится в сообщении.

Около 10 спасателей прибудут в поселок Ключи Усть-Камчатского района утром 7 июля. При благоприятных погодных условиях группа выдвинется к месту поиска на вертолете или на высокопроходимом автомобиле до вулканостанции "Подкова", а потом пойдет к вершине пешком.