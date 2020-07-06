Он может рухнуть в любую минуту. Люди стараются его обходить стороной. Прокурор города обратился в суд с требованием защитить права "неопределенного круга лиц", которые живут и ходят рядом с ним.

Издалека эта "свечка" высотой в пятнадцать этажей, облицованная красным кирпичом, смотрится элегантно. Когда подходишь ближе, в глаза бросаются несуразные, сколоченные из досок "тоннели", через которые люди заходят и выходят в подъезды.

- Вообще-то мы в этом месте никогда не стоим. Видите, прямо над нами пилястра, которая может обвалиться в любую секунду, - говорит Яна Полянская и показывает на кирпичный выступ дома, фасад которого уже наполовину обрушен.

Пятнадцатиэтажный дом N 295 по улице Зейской сдали в эксплуатацию одиннадцать лет назад. Удобный район города, квартиры с хорошей планировкой комнат и большими лоджиями. Счастливые новоселы дом заселили быстро. Но радость от приобретения новой недвижимости была недолгой.

Издалека дом смотрится вполне элегантно. Но ходить рядом с ним опасно. А каково в нем жить?.. Фото: Василий Романенков

В 2013 году по одной из стен дома зигзагообразной молнией пошла трещина. Обеспокоенные жильцы обратились к застройщику и в управляющую компанию. Дом еще был на гарантийном обслуживании. Им велели не паниковать, на трещину поставили сигнальные маячки и избрали тактику наблюдения. Затем ООО "Дальсвет", построившее эту "свечку", благополучно обанкротилось и умыло руки. За три года наблюдений обрушилась часть фасада дома. Облицовочные кирпичи падали со стены регулярно.

- Чудом никого не убило, мы не на шутку встревожились и заказали независимую экспертизу, которая выявила, что наш дом строился с серьезными технологическими нарушениями, - говорит Ирина Хужинова, собственник квартиры в разваливающемся доме. - И продолжающиеся обрушения это только доказывают.

- У меня двое деток, и я панически боюсь их выпускать во двор, кирпич с нашего дома может упасть в любую секунду, - с тревогой в голосе говорит Яна Полянская.

Кстати, через пару десятков метров - филиал лицея N 6. Не нужно быть Архимедом, чтобы понимать: если полетят облицовочные кирпичи с верхних этажей дома, то они упадут и на территорию "счастливого детства".

В апреле 2018 года мэрия Благовещенска принимает решение о внесении этого дома в региональный реестр капитального ремонта. Региональный "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" отказывается начинать работы по спасению дома. Исполняющий обязанности его директора Дмитрий Шоплик это аргументирует так: "В соответствии с выводами экспертизы обрушение фасадного слоя многоквартирного дома произошло из-за ошибок, допущенных при проектировании и строительстве здания, при этом восстановление фасада здания путем капитального ремонта или замены существующей кладки приведет к его повторному обрушению". По его мнению, дом спасет только реконструкция. А реконструкция - это уже другая задача, и выполняться за счет средств фонда она не может.

Фото: Василий Романенков

Годы ушли на переписку с мэрией Благовещенска. Во дворе проблемного дома состоялось не одно выездное совещание с участием мэра города и его заместителей. Сошлись, наконец-то, на том, что надо полностью снимать все облицовочные кирпичи, а затем заново "одевать" тело дома в новую облицовку. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Действия властей города ограничились выделением денег на составление проектно-сметной документации на демонтаж и реконструкцию фасада дома. Но желающих приступить к работам не нашлось. Специалисты разводят руками и осторожно признаются, что у них нет опыта подобных работ...

Местные власти так и не спросили с тех, кто строил дом с "серьезными нарушениями" и принял его в эксплуатацию, закрыв на это глаза

А с другой стороны, местные власти так и не спросили с тех, кто строил дом с "серьезными технологическими нарушениями" и принял его в эксплуатацию, закрыв на это глаза. Ведь у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Он строился под надзором государственных органов, принимала его в эксплуатацию соответствующая компетентная комиссия. Акт приемки весь в "синяках" печатей и столбцах подписей ответственных лиц. Они всем хорошо известны. Однако мер к ним никаких не принимают. Чиновники пожимают плечами, что мол можно тут сделать... сочиняют новые отписки.

А дом в любой момент готов обрушить тяжелые кирпичи. И хорошо, если не на головы горожан.

"Прокурор Благовещенска в защиту жилищных прав собственников многоквартирного дома требует в суде обязать НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области" организовать проведение капитального ремонта дома по улице Зейская, 295, в городе Благовещенске", - сообщили в Амурской областной прокуратуре.

Накануне состоялось первое судебное заседание. Региональный "Фонд капремонта" стоит на своем. Судебная тяжба продолжится. А вот спросят ли с тех, кто "породил" дом-убийцу, - вопрос.