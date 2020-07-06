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06.07.2020 23:36
Рубрика: Происшествия

Мало воды, много дыма

Северному завозу могут серьезно угрожать дым от лесных пожаров и маловодье
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8200)
Специалисты МЧС России подготовили очередной оперативный прогноз чрезвычайных ситуаций на ближайшую неделю, согласно которому беспокоиться надо тем чиновникам, кто отвечает за Северный завоз.

"На прошлой неделе зафиксировано распространение дымовых шлейфов на территории Республики Саха (Якутия). Такая ситуация может привести к ухудшению видимости и сбоям в работе речного транспорта, осуществляющего Северный завоз в арктическую группу районов республики. В целях недопущения срыва проведения Северного завоза рекомендуем Росгидромету доводить информацию о задымлениях на указанных территориях до федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов, задействованных при организации Северного завоза", - с таким предупреждением выступил сегодня на селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 160 тысяч гектаров

А еще Северному завозу может помешать маловодье. Специалисты ведущего научного института системы МЧС прогнозируют снижение уровней воды на реках Индигирка, Яна и Вилюй со второй декады июля до середины августа. И это уже касается не оперативного, а среднесрочного прогноза. Так что северянам придется активизировать водные перевозки.

По данным МЧС, уже сейчас уровни воды ниже среднемноголетних значений на 50-70 см и приближаются к значениям 2013 года.

Минимально допустимый уровень воды для судоходства, например, на реке Индигирка составляет 200 см. А нынешние показатели превышают указанные значения всего на 65 см. Аналогичная ситуация наблюдается на реках Яна, Вилюй и их притоках.

И это самая реальная и большая угроза, за которую отвечают ученые МЧС в своем обновленном прогнозе. Опасность настолько реальна, что могут понадобиться такие меры, как дноуглубительные и дноочистительные работы.

Дымовые шлейфы на территории Якутии могут привести к серьезному ухудшению видимости и сбоям в работе речного транспорта

Угрозы в этом году есть и для сельхозпроизводителей. Им этим летом может осложнить жизнь саранча. По данным ФГБУ "Россельхозцентр", которые также учли в своем прогнозе ученые МЧС, в июне общая площадь заселения саранчовыми вредителями в России возросла более чем на 300 тысяч гектаров и составила 891 тысячу гектаров. А вот обработано площадей от этих насекомых всего около 36 тысяч гектаров. А это значит, что в каких-то районах саранча может "встать на крыло" и опустошить посевы.

Нашествия возможны в пяти районах Калмыкии, в трех районах Волгоградской области и в пяти районах Чеченской Республики.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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