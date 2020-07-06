"На прошлой неделе зафиксировано распространение дымовых шлейфов на территории Республики Саха (Якутия). Такая ситуация может привести к ухудшению видимости и сбоям в работе речного транспорта, осуществляющего Северный завоз в арктическую группу районов республики. В целях недопущения срыва проведения Северного завоза рекомендуем Росгидромету доводить информацию о задымлениях на указанных территориях до федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов, задействованных при организации Северного завоза", - с таким предупреждением выступил сегодня на селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.
А еще Северному завозу может помешать маловодье. Специалисты ведущего научного института системы МЧС прогнозируют снижение уровней воды на реках Индигирка, Яна и Вилюй со второй декады июля до середины августа. И это уже касается не оперативного, а среднесрочного прогноза. Так что северянам придется активизировать водные перевозки.
По данным МЧС, уже сейчас уровни воды ниже среднемноголетних значений на 50-70 см и приближаются к значениям 2013 года.
Минимально допустимый уровень воды для судоходства, например, на реке Индигирка составляет 200 см. А нынешние показатели превышают указанные значения всего на 65 см. Аналогичная ситуация наблюдается на реках Яна, Вилюй и их притоках.
И это самая реальная и большая угроза, за которую отвечают ученые МЧС в своем обновленном прогнозе. Опасность настолько реальна, что могут понадобиться такие меры, как дноуглубительные и дноочистительные работы.
Угрозы в этом году есть и для сельхозпроизводителей. Им этим летом может осложнить жизнь саранча. По данным ФГБУ "Россельхозцентр", которые также учли в своем прогнозе ученые МЧС, в июне общая площадь заселения саранчовыми вредителями в России возросла более чем на 300 тысяч гектаров и составила 891 тысячу гектаров. А вот обработано площадей от этих насекомых всего около 36 тысяч гектаров. А это значит, что в каких-то районах саранча может "встать на крыло" и опустошить посевы.
Нашествия возможны в пяти районах Калмыкии, в трех районах Волгоградской области и в пяти районах Чеченской Республики.