Судно Тихоокеанского флота вывезет металлолом с Шантар

Килекторное судно КИЛ-27 Тихоокеанского флота отправилось из порта Петропавловска-Камчатского в экологическую экспедицию к Шантарским островам. На его борту - бульдозер, фронтальный погрузчик и экскаватор.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в порту Корсакова на КИЛ-27 взойдет экологический взвод Восточного военного округа. За несколько недель он соберет и погрузит на судно металлоконструкции, металлические бочки, элементы разрушенных строений, которые соберут на Шантарских островах.

Металлолом доставят на специальную площадку в Приморье, где его рассортируют и сдадут в утилизацию.