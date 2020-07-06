В Хабаровском крае окончено предварительное расследование по делу лжеврачей

Деятельность псевдомедицинских центров, расположенных в крупных торговых и деловых комплексах в нескольких городах Дальнего Востока, была пресечена сотрудниками полиции еще в прошлом году.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по версии следствия, не имея специальных познаний в области медицины, злоумышленники проводили диагностику состояния здоровья клиентов, преимущественно пожилого возраста. После этого аферисты якобы обнаруживали у них заболевания и предлагали пройти лечение в клинике. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей.

В итоге под видом оказания врачебной помощи фигуранты похитили более 13,5 миллиона рублей у 124 граждан. Сейчас Следственное управление Управления МВД России по Хабаровскому краю окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении троих женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Ирина Волк напомнила, что ранее в отношении еще двух работников псевдомедицинских центров уголовные дела также были направлены в суд. Предварительное расследование в отношении других участников группы продолжается.