В Якутске 97-летнего ветерана вылечили от COVID-19

В Якутске выписали из больницы 97-летнего ветерана, поступившего в лечебное учреждение с 50-процентным поражением легких и вылечившегося от COVID-19.

Как рассказал на странице в Instagram главврач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев, 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Березкин поступил в больницу две недели назад с 50-процентным поражением легких. Его состояние было тяжелым и осложненным сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. После лечения степень поражения легких снизилась до 20 процентов. Теперь ветерану предстоит пройти курс реабилитации в амбулаторных условиях.

Николай Васильев отметил, что вместе с отцом из больницы выписана его дочь, которая поступила одновременно с ним в тяжелом состоянии, с одышкой и температурой.

- Сейчас температуры нет, одышки нет, в легких все рассосалось, состояние пациентки удовлетворительное, - сказал главврач.