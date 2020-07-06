Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2020" должен был впервые состояться в Казани с 21 по 28 августа. Но в понедельник его организаторы сообщили, что конкурс отменен "по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире".

Из-за COVID-19 организаторы "Новой волны-2020" уже переносили на более позднее время полуфинал в Москве, также продлевали срок приема заявок до конца апреля. Но окончательно победить коронавирус в России и мире (а в Казани ожидались гости и конкурсанты из многих стран) пока не удалось. Поэтому "Новая волна 2020", увы, все-таки не состоится.

Подробно о том, почему "Новую волну" решились отменить, в социальных сетях объяснил председатель жюри конкурса композитор и продюсер, народный артист России Игорь Крутой:

- Дорогие друзья! Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2020" в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы…

На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками "Новой волны".

Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие на протяжении 18 лет придает "Новой волне" признанный всеми статус международного конкурса.

Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса. Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность "Новой волне", за искренние и добрые пожелания. Мы встретимся с вами в следующем году!