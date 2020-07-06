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06.07.2020 15:24
Рубрика: Экономика

РЖД сообщили о возвращении всех отмененных из-за COVID поездов "Стриж"

Текст: Александр Проценко

В РЖД объявили, что курсирование всех поездов "Стриж" Москва - Нижний Новгород восстановится с 15 июля. Ранее периодичность курсирования этих скоростных поездов была снижена из-за уменьшения пассажиропотока. Расписание можно посмотреть на официальном сайте РЖД. Но в компании отметили, что это временное расписание, которое будет действовать до конца сентября.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Тем временем, областной оперативный штаб сообщает, что 12 360 нижегородцев, т. е. около 65,6% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. По данным на 6 июля 2020 года, в регионе подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших - 18 826 человек. Около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

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