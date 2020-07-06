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06.07.2020 12:45
Рубрика: Экономика

Самара вошла в десятку городов с лучшей экосистемой для стартапов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Исследовательская компания StartupBlink опубликовала рейтинг российских городов с лучшими экосистемами для развития стартапов. Самара вошла в десятку, заняв восьмую строчку рейтинга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При его составлении эксперты использовали только те данные, которые поддаются счету. Учитывалось количество стартапов, в том числе и единорогов, акселераторов, коворкингов и мероприятий для предпринимателей в городе и качество бизнеса: посещаемость сайтов, количество клиентов у компаний, влияние стартапа на экосистему.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области примут новые меры поддержки для бизнеса

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал значимость развития инновационных бизнес-проектов в Самарской области.

- Необходимо продумать меры стимулирования, чтобы IT-компании объединялись, чтобы создавалась необходимая экосистема, - подчеркнул глава региона во время встречи с победителями, финалистами и полуфиналистами конкурса "Лидеры России".

В Самарской области запущены и активно функционируют стартап-центры, внедрены акселерационные программы в ведущих университетах региона, действует региональный акселератор StartupSamara. Компания создана в 2013 году для развития инвестиционного сообщества и участия в корпоративных акселерационных программах. Опыт компании по развитию региональной инновационной экосистемы включен в сборник лучших практик по ключевым направлениям развития кластеров, а также в сборник лучших региональных практик Ассоциации инновационных регионов России.

Сегодня система поддержки инноваций Самарской области считается одной из наиболее развитых в России. В регионе проводятся мероприятия, нацеленные на активное вовлечение молодежи в науку и инновационную деятельность - образовательные семинары и IT-митапы, практические интенсивы, марафоны генерации идей, стартап-выходные (Startup Weekend) и другие мероприятия, привлекающие активных молодых людей.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Также отметим, взаимодействие с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от идеи создания бизнеса до поддержки инвестпроектов после их запуска. Напрямую с инвесторами в режиме "одного окна" работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Комплексная работа министерства экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с федеральными и региональными институтами развития способствует формированию благоприятной среды для запуска стартапов. В регионе создается комплексная инфраструктура для активизации инновационной деятельности, возникновения в регионе новых инновационных бизнесов, - отметил министр регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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