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06.07.2020 14:00

В Чусовом появится новая санно-бобслейная трасса

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с членом Федерации санного спорта России, трехкратным чемпионом Олимпийских игр Альбертом Демченко, на которой обсудили планы развития санного спорта в Прикамье.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Отдельно стороны уделили внимание дальнейшему строительству санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда на базе спортивной школы "Огонек" в Чусовом.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Пермском крае, сроки начала строительства будут скорректированы. Планировалось, что оно начнется в текущем году, сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 год.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что несмотря на ситуацию, реализацию проекта нужно продолжать, поскольку он имеет высокую значимость для развития профессионального спорта в регионе. Новая санно-бобслейная трасса позволит проводить соревнования российского и международного уровня и привлечет туристов в Пермский край.

Кроме того, на встрече обсудили дальнейший формат проектирования спортивного комплекса и стоимость объекта. В настоящее время рассматривается два варианта строительства. Первый - трасса для тренировки саночников и бобслеистов. Отраслевое задание уже разработано, подсчитывается его ориентировочная стоимость. Второй - трасса, рассчитанная на сани, скелетон и бобслей.

Отметим, на сегодняшний день таких объектов в России всего два: в Парамоново, Московская область (не действует) и Сочи. Предварительная стоимость нового комплекса для трех видов спорта оценивается в 5,6 миллиарда рублей. На строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом бюджете предусмотрено 2,8 миллиарда рублей. Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования.

Напомним, действующая трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Сейчас для того, чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится заменять деревянное покрытие и выравнивать виражи. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием. В июне 2019 года депутаты Законодательного собрания включили проект строительства новой санно-бобслейной трассы в Чусовом в перечень объектов капитального строительства.

Отметим, новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской санно-бобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года. Планируется, что в Чусовом появится спорткомплекс международного уровня, на котором разместятся несколько объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей, ее длина составит более 1,6 тысячи метров.

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