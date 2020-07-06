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06.07.2020 17:30
Рубрика: Власть

В Оренбуржье продлили срок действия льгот для инвесторов

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
В Оренбургской области пролонгировали действующие меры поддержки для инвесторов.
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Развитие инвестиционной деятельности в регионе остается в числе важнейших приоритетов работы правительства и Корпорации развития Оренбургской области, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Правительство региона продолжает создавать условия, позволяющие развивать бизнес даже в непростой ситуации.

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
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- Работа с инвесторами не прекращалась за все время самоизоляции, она перешла в новые форматы. Мы активно сотрудничали с бизнес-сообществом, оперативно отвечали на запросы и адекватно реагировали на все происходившие изменения на региональном уровне, - говорит гендиректор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

В результате родился новый пакет мер поддержки для инвесторов, работающих в регионе. Внесенные поправки предусматривают увеличение срока получения государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организаций с трех до пяти лет по каждому объекту, продлен и общий срок применения налоговой льготы - с пяти до семи лет.

Соответствующие поправки внесли в июне депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области в региональный закон "О налоге на имущество организаций" и "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Изменения касаются инвесторов, получающих государственную поддержку в форме льготы по налогу на имущество в текущем году и осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также инвесторов, планирующих получение указанной господдержки, начиная с 2020 года.

Фото: iStock
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Также с января 2020 года на территории региона введен в действие Закон Оренбургской области "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Оренбургской области", предусматривающий предоставление определенных преференций организациям, осуществляющим экономическую деятельность в наиболее перспективных для Оренбуржья направлениях. Нормативным актом определены категории налогоплательщиков, объекты основных средств, а также размеры инвестиционного налогового вычета и ставки.

В целом на развитие экономики и социальной сферы за первый квартал этого года регион привлек 37,2 миллиарда рублей, что на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля крупных и средних предприятий Оренбургской области в общем объеме инвестиций выросла почти на 15 процентов.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
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Основной вклад в общую копилку региона внесли "Оренбургнефть" с инвестиционной программой по развитию новых месторождений, инфраструктурных объектов, реализации целевой газовой программы, направленной на достижение 95 процентов утилизации газа. Среди лидеров также ПАО "Т Плюс" с проектом строительства Светлинской ПК-1 установленной мощностью 30МВ и "Газпромнефть - Оренбург", осуществляющий проект эксплуатационного бурения на ВУ ОНГКМ. Не остались в стороне и промышленные предприятия, среди них "Гайский горно-обогатительный комбинат", который проводит реконструкцию подземного рудника с увеличением производительности до девяти миллионов тонн руды в год. "Уральская сталь" - с проектом строительства котельной на два котла среднего давления с инженерными сетями ТЭЦ, "Орскнефтеоргсинтез" - проект по реализация пятого пускового комплекса инвестиционной программы предприятия.

Для дальнейшей стабилизации обстановки правительство Оренбургской области заявило о дальнейшей поддержке устойчивого развития и обеспечения налогового стимулирования инвестиционной деятельности в регионе.

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