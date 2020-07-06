В Прикамье через 11 лет скончалась жертва пожара в "Хромой лошади"

Сегодня стало известно о смерти 33-летней Ирины Пекарской, которая 11 лет назад пострадала при пожаре в пермском клубе "Хромая лошадь".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, Ирина Пекарская при пожаре получила сильное отравления угарными газами и, как следствие, токсическое поражение мозга. Все время после трагедии она не могла разговаривать, ее руки и ноги были парализованы. Причины ее смерти в настоящее время уточняются.

Напомним, пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года. Причиной возгорания стало не соответствовавшее требованиям безопасности использование фейерверков в закрытом помещении. В результате 156 человек погибли, еще 80 граждан получили вред здоровью различной тяжести.