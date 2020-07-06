В Самарской области в пруду утонули два ребенка

В Похвистневском районе Самарской области два ребенка утонули в пруду, сообщили в региональном управлении МЧС.

Дети купались недалеко от сельского поселения Малое Ибряйкино. Вечером 5 июля сотрудники поисково-спасательной службы извлекли из пруда тела мальчиков 2006 и 2004 годов рождения.

Спасатели напоминают взрослым, что нельзя оставлять детей возле водоемов без присмотра, купаться в запрещенных местах, заплывать за буйки, прыгать с мостов. Необходимо применять специальные средства безопасности: нарукавники, жилеты.