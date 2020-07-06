Жителя Прикамья осудили на 16 лет за создание нарколаборатории

Пермский краевой суд признал виновным уроженца Читинской области, который совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи № 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Как пояснили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю, нарколаборатория располагалась в частном доме. В ней было обнаружено более двух килограмм сильнодействующего наркотического вещества α-PVP (производное N-метилэфедрона), а также ингредиенты и оборудование для его изготовления.

Организатор лаборатории задержан. Общение с наркодилерами он осуществлял посредством переписки в социальных сетях.

Суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.