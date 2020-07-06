Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария, в которой пострадали десять человек, произошла накануне вечером на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", примерно в 40 км от райцентра Черемхово. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По предварительным данным, один из автомобилей, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил другой, двигавшийся по федеральной трассе. В результате пострадали 10 человек.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Трое из десяти пострадавших госпитализированы. Девятилетняя девочка, получившая тяжелые травмы, находится в реанимации.