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06.07.2020 10:17
Рубрика: Общество

Главврач сибирской больницы уволен за нарушения безопасности по COVID-19

Текст: Ирина Штерман

В результате проверки, проведенной региональным минздравом в Уярской районной больнице, принято решение об отставке главного врача Константина Гулакова. Об этом сообщается на сайте министерства.

Причиной проверки стали многочисленные жалобы пациентов, которых не устраивало ни состояние медучреждения, ни качество оказываемой медицинской помощи, а также факты заражения медперсонала COVID-19.

Фото: iStock
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Проверка выявила еще ряд серьезных недоработок в медучреждении. В частности, не были организованы в должной мере противоэпидемические мероприятия в условиях эпидемии COVID-19, имеются серьезные нарушения со стороны персонала в части использования индивидуальных средств защиты, хотя все необходимое - противочумные костюмы, респираторы, защитные очки, бахилы - наличествует в достаточном количестве.

Вместе с тем, анализ историй болезни показал, что медицинская помощь оказывается в соответствие с Временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, все необходимые медикаменты есть.

Администрации больницы поручено разработать план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации.

Кстати

Минздравом Красноярского края принято решение о дополнительном развертывании  инфекционного госпиталя на базе Бородинской больницы для госпитализации больных с COVID-19 из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы. Сейчас пациенты из этих территорий направляются в инфекционный госпиталь в Канске, с тяжелыми формами заболевания - в Красноярскую краевую больницу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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