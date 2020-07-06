Командир подшефной субмарины поздравил Новосибирск с почетным званием

Командир атомного подводного крейсера "К-573" - "Новосибирск" Максим Шпирко, а также командный состав и экипаж поздравили мэра Анатолия Локтя и всех горожан с присвоением Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

"Это звание поистине заслужено трудом и мужеством жителей. В годы войны город трудился, ковал орудие победы и развивался. Трудовой героизм и самоотверженность, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях - это неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Желаем Новосибирску и всем его жителям процветания, развития и достижения целей!" - говорится в поздравлении от командования и экипажа субмарины "Новосибирск", которое пришло из Северодвинска.

В пресс-центре мэрии отметили, что дружба Северного флота и Новосибирска прошла испытание временем и продолжается до сих пор. В 1943 году на средства, собранные жителями Новосибирской области, была построена дизельная подводная лодка М-107. В далекий морской город Полярный отправилась делегация комсомольцев Новосибирской области. Торжественная передача состоялась 10 августа 1943 года в Екатерининской гавани. Лодка была передана Северному флоту, ей было присвоено имя "Новосибирский комсомолец". На ее счету - много славных побед.

После боевой службы легендарная лодка была списана, а ее дело продолжили субмарины "Новосибирский комсомолец" и "Новосибирск". С их экипажами город связывали крепкие шефские, дружеские связи. На подшефных лодках служили тысячи лучших призывников Новосибирска.

Справка "РГ"

28 июля 2013 года в Северодвинске была заложена новая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения "Новосибирск". 25 декабря 2019 года состоялось знаковое для Военно-Морского Флота РФ и новосибирцев событие: на расположенном в Северодвинске предприятии "Севмаш" спустили на воду первую серийную атомную подводную лодку "Ясень-М" - субмарину "Новосибирск".