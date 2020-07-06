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06.07.2020 14:14
Рубрика: Власть

Мэрия Новосибирска ликвидировала ЧС в доме на улице Октябрьской

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В доме №10 на улице Октябрьской в Новосибирске экстренно восстановили разрушенную кирпичную кладку фасада. Средства на ремонт, а это 1,87 миллиона рублей, были выделены из бюджета города в рамках предотвращения аварийной ситуации.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть посетил отремонтированный объект и оценил качество выполненных работ. Он отметил, что ситуация потребовала безотлагательного вмешательства.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Я был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы распорядиться деньгами резервного фонда и срочно приступить к ремонту. Из-за плохого состояния кровли, постоянного протекания силикатные кирпичи пришли в негодность и стали вываливаться из стены. Встал вопрос о сохранности дома, - прокомментировал глава города.

- Ситуация была действительно очень серьезная, - отметил депутат Законодательного собрания, советник мэра Сергей Клестов. - Жители обратились ко мне как депутату. Мэрия быстро отреагировала на эту проблему. Было понятно, что ждать планового ремонта нельзя, дом нужно ремонтировать срочно.

Ремонт фасада по программе капремонта был намечен на 2023-2025 годы. Его пришлось выполнить сейчас. Тем не менее о полном решении этой проблемы можно будет говорить только после того, как будет отремонтирована крыша. Эти работы стоят в плане капремонта на 2021 год.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Начальник департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев рассказал, что жильцы дома на ул. Октябрьской, 10 заметили первые признаки разрушения кирпичной кладки стены около полутора лет назад. После того, как комиссия оценила масштаб разрушения, было принято решение субсидировать управляющей компании затраты на проведение безотлагательного ремонта, поскольку это грозило разрушением конструкции самого жилого дома.

Для Новосибирска вопрос капремонта многоквартирных домов - один из актуальных. Анатолий Локоть считает, что в ряде случаев требуется пересмотр очередности ремонта объектов, входящих в программу. По словам мэра, в ближайшее время он планирует провести совещание и выяснить, сколько в городе таких "тревожных" зданий, которые не могут ждать своей очереди по программе капремонта и им необходим безотлагательный ремонт. В решении этого вопроса город пока обходится своими силами, но, возможно, потребуется поддержка министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

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