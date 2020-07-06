На Алтае за сутки выявили 124 человека с COVID-19

В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 124 человек. Такое большое число зараженных за сутки зафиксировали в регионе впервые.

Подъем заболеваемости начался еще в минувшие выходные: в субботу в крае было зарегистрировано 92 новых случаев, в воскресенье - 115. До этого почти две недели количество инфицированных в крае стабильно держалось на уровне 72-78 случаев в сутки.

В правительстве региона пока не комментируют резкий подъем заболеваемости. Напомним, что с 27 июня в Алтайском крае были частично сняты ограничения на работу туристических объектов, а также предприятий общественного питания. Массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены.

Всего, по данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, число заболевших в Алтайском крае достигло 4538 человек, в том числе 450 детей. Из них 3253 уже выздоровели, а 104 человека скончались. Больше всего инфицированных в Барнауле - 2254, Бийске - 274, Змеиногорском районе - 258 и Рубцовске - 218.