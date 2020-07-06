На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми. Убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, именно на таком наказании настаивало гособвинение, поддержанное прокурором Алтайского края Александром Рудневым.

При рассмотрении уголовного дела в суде было установлено, что в августе 2019 года осужденный предложил женщине подвезти ее с детьми на железнодорожный вокзал в Славгороде на своем мотоцикле. Но в пути у них произошла ссора, во время которой он убил попутчицу. А затем расправился и с ее маленькими детьми, оказавшимися нечаянными свидетелями преступления.

В следственном управлении СКР по Алтайскому краю сообщили, что убийца приходился родным братом мужа пострадавшей. Погибшим детям на момент убийства было всего четыре и девять лет. "Осужденный сначала ударил женщину по лицу и она потеряла сознание, автомобильным тросом он задушил детей, а потом и их мать, после того, как она пришла в сознание", - пояснили в следственном управлении.

Также краевой суд удовлетворил иски родственников погибших о взыскании с убийцы компенсации морального вреда.