На Алтае запретили охоту на сурков из-за угрозы заражения чумой

В Республике Алтай принимают срочные профилактические меры, чтобы не допустить завоза чумы из Монголии и заражения людей от диких животных. В Кош-Агачском районе даже провели учения по борьбе с этим опасным заболеванием.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, учения показали, что в районе в целом готовы предотвратить распространение инфекции в случае выявления заболевших. Кош-Агачский район является природным очагом пандемии чумы еще с середины прошлого века. Основные переносчики заразы - сурки-тарбаганы, охота на которых - традиционный промысел местного населения. Ни опасность заражения смертельной болезнью, ни запреты на охоту не останавливают любителей этого промысла.

Поэтому в последние годы в республике проводится вакцинация населения от чумы. По словам замдиректора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, к началу сезона охоты в регионе было привито против чумы 18 тысяч человек, в Кош-Агачском районе - 16,5 тысячи. В Ташанте специально организовали мобильную лабораторию, чтобы оперативно проводить тесты на чуму в Кош-Агачском районе, а не отправлять собранные материалы в Горно-Алтайск.

Сейчас специалисты регионального Роспотребнадзора совместно с представителями администрации района и сотрудниками полиции объезжают дальние стоянки чабанов, чтобы предупредить их об опасности заражения чумой при разделке тушек сурков. Всем кошагачцам раздают листовки и буклеты с информацией о профилактике этого заболевания, которое в средние века называли "черной смертью".

В Роспотребназдоре республики также отметили и ряд проблем, которые осложняют ситуацию. В частности, необходимо срочно оборудовать площадку для дезинфекции транспорта на автомобильном пункте пропуска в Ташанте, чтобы не допустить завоза чумы из Монголии, где уже выявлено несколько случаев заражения. Тревогу специалистов вызывает и быстрое распространение инфекции среди грызунов. В связи с чем необходимо принять меры по буртованию свалок коммунальных отходов и по контролю за численностью безнадзорных животных, которые могут стать посредниками при передачи инфекции от грызунов человеку.

Напомним, что в Республике Алтай за последние годы уже не раз выявляли заболевших чумой охотников и чабанов, которые заразились при разделке пойманных сурков. А в 2016 году был случай заражения ребенка - 10-летний мальчик побывал вместе с дедушкой на чабанской стоянке, где подхватил чуму от сурка. Ребенка удалось спасти. В отличие от средневековья, сейчас чума лечится. Главное - вовремя поставить диагноз и приступить к медикаментозному лечению. Коварство болезни в том, что она может развиваться стремительно и за несколько часов привести к гибели человека.