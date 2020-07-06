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06.07.2020 11:51
Рубрика: Происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 160 тысяч гектаров

Текст: Ирина Штерман

В регионе зарегистрировано 115 лесных пожаров, их общая площадь составляет более 160 тысяч га. Об этом сообщается на сайте министерства лесного хозяйства региона.

В Хакасии ликвидирован крупнейший лесной пожар

Леса горят в Таймырском, Эвенкийском, Енисейском, Туруханском, Мотыгинском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском районах - большей частью в труднодоступных местах, на значительном удалении от населенных пунктов. Тем не менее, авиация доставила туда бойцов лесного спецназа, которым уже удалось локализовать 12 очагов.

По оперативной информации Лесопожарного центра, за минувшую неделю в Красноярском крае ликвидировано более 100 лесных пожаров общей площадью около 10 тыс га. На борьбу с огнем ежедневно выходит более 1300 человек и 130 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

По предварительным данным, причина большинства возгораний - сухие грозы. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен, наземные группы и авиация усилили патрулирование.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары

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