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06.07.2020 11:26
Рубрика: Стиль

Томский учитель в одиночку отправился на велосипеде в Крым

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Из личного архива Ивана Поротникова Фото: Из личного архива Ивана Поротникова
Фото: Из личного архива Ивана Поротникова

Учитель физкультуры из томского села Подгорное 32-летний Иван Поротников в одиночку отправился на велосипеде в Крым. За 24 дня он проехал уже десять крупных городов, преодолел около 4 тысяч километров и добрался до города Маркс Саратовской области.

- Я мечтаю прокатиться на велосипеде по Крымскому мосту и увидеть Ялту и Севастополь, - рассказал "РГ" школьный учитель. - Я никогда не был на полуострове.

Как только в России разрешили туризм - Поротников стал собираться в дорогу. Ведь даже в период нестабильной эпидситуации жизнь не должна останавливаться. Свой марафон он начал в День России - 12 июня. Взял рюкзак, палатку, спальник и котелок и выехал на велосипеде из деревни.

Фото: из личного архива Влада Повеликина
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- Спортивная подготовка у меня отличная, я ведь физкультуру преподаю, - рассказывает Иван. - Увлекаюсь туризмом, парашютным спортом, дайвигном. Веду здоровый образ жизни. Несколько лет назад ездил на велосипеде на Ольхон, чтобы посмотреть Байкал. Добрался за 18 дней. Но эта поездка оказалась не сахар. Она стала для меня настоящим испытанием на прочность, силу духа и твердость характера.

Несколько раз Иван попадал под ливни и штормы, пережил в палатке заморозки на Южном Урале. От постоянной нагрузки у томича начались судороги в ногах. Пришлось снижать темп движения с 230 километров в день до 180-150 и покупать витамины. Периодически выходит из строя велосипед. Вот и сейчас произошла очередная поломка. Ночует Иван в палатке на свежем воздухе. Готовит себе сам на костре - макароны с тушенкой. Когда совсем нет сил - перекусывает сухофруктами, орехами и бутербродами.

Поротников признается, что порой его посещали мысли бросить маршрут. Искушали и дальнобойщики - предлагали подвести. Но он держится. Ведь за путешествием учителя физкультуры ежедневно следят его ученики. Они верят в своего педагога и поддерживают его по телефону и в социальных сетях.

- Когда становится трудно, я говорю себе, что доеду любой ценой. Ведь каждый день и каждая сотня километров приближают меня к мечте, - рассказывает педагог.

В сельской школе Иван Поротников преподает уже семь лет. Деревня Подгорное расположена в таежной глуши, в 300 километрах от Томска. Но бывший горожанин рад, что уехал на "край географии".

- Я работал электриком на Северском комбинате, - рассказывает Иван. - Познакомился с девушкой - учительницей математики. Вместе решили переехать в село. Я поступил в институт физкультуры и тоже устроился в школу. И ни разу об этом не пожалел. На работу бегу с удовольствием. Она мне безумно нравится.

Любовь к спорту и путешествиям Поротников старается передать своим ученикам.

Фото: iStock
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- Я хочу показать им, что мир не ограничивается одним селом Погорным. Он очень большой, разнообразный и удивительный.

Вместе с сельскими ребятишками физрук ходит в такие походы и экспедиции, о которых городские школьники могут только мечтать. Прошлым летом ездили в Казахстан - поднимались в горы. Этим летом ребята вместе с учителем собираются на Алтай - в августе.

- Я не могу подвести детей, ведь они очень ждут эту поездку, - говорит Иван. - Поэтому до 8 августа я должен вернуться домой. До Керчи мне осталось всего около 1400 километров. Думаю, что дней через 10 я уже увижу и море, и Крым.

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