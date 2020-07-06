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06.07.2020 12:56
Рубрика: Происшествия

В больнице умерла девочка, пострадавшая в крупном ДТП в Приангарье

Текст: Ирина Штерман

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе двое детей. Одна из них, девятилетняя девочка, получившая тяжелейшие травмы, скончалась сегодня в больнице. Об этом сообщает ГУВД РФ по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Напомним, накануне, 5 июля, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" примерно в 40 км от райцентра Черемхово, столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, уступил дорогу другому, нарушив ПДД. В результате пострадали десять человек - водители и пассажиры обеих машин. Трое из них были госпитализированы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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