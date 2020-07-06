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06.07.2020 15:46
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе осуждены организаторы незаконного реабилитационного центра

Текст: Юлия Потапова

Четверо жителей Новокузнецкого района признаны виновными в похищении и незаконном удержании людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

Услуги по избавлению от пагубных зависимостей организатор реабилитационного центра и его подельники оказывали с сентября по декабрь 2018 года. Потенциальных пациентов подыскивали через знакомых и родственников. Тем более что многие из последних были не прочь отправить близких, доставляющих большие хлопоты, куда угодно. В большинстве случаев наркоманы и алкоголики попадали на "лечение" против своей воли, а нередко и обманным путем. Так, "целители", представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, пообещали доставить одного из своих клиентов в отделение. А сами заперли его, как и всех остальных, в приспособленном под реабилитационный центр коттедже.

Плата за курс "лечения" составляла от 2,5 до шести тысяч рублей. Как выяснилось во время предварительного следствия, пациентов запирали в помещении, ключи от которого были только у организаторов "богадельни". Все ручки на окнах двухэтажного дома были демонтированы и хранились в сейфе. Находящимся на реабилитации запрещали общаться с родственниками, звонить позволяли лишь в случае острой необходимости и только в присутствии персонала. На все просьбы подопечных отпустить их домой "целители" отвечали отказом. Родственникам же зависимых сообщали, что домой никто не хочет.

О том, что творится за забором коттеджа, полицейские узнали от одной из сбежавших пациенток. И в декабре 2018-го из сомнительного заведения при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ были освобождены 13 человек. Все заявили, что их удерживали насильно.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Вскоре арестовали и организатор центра - бывшего наркозависимого. Коттедж он арендовал. А каких-либо документов, касающихся реабилитационной деятельности, предоставить не смог. К слову, в отличие от соучастников, вину он не признал.

- Собранные доказательства суд счел достаточными для того, чтобы фигуранты в зависимости от роли каждого были признаны виновными в похищении людей и незаконном лишении их свободы, совершенным группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу.

27-летний организатор центра осужден на семь лет, его 40-летний подельник - на шесть колонии строгого режима, а 33-летний и 34-летний получили по три года лишения свободы условно.

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