На поддержку занятости в регионах выделено более 4 млрд рублей, сообщили в минтруде. Средства поступят из резервного фонда правительства и будут направлены на частичное возмещение расходов по оплате труда.

В соответствующем постановлении правительства говорится, что часть денег пойдет на сохранение рабочих мест тем гражданам, которые находятся под риском увольнения. Сегодня это более 80,7 тысяч работников. Предполагается, что за счет госфинансирования удастся избежать массовых сокращений, переводов на режим неполного рабочего времени, а также вынужденных отпусков из-за простоя в работе предприятий. Другая часть средств предназначена для создания временных рабочих мест для граждан, которые уже остались без работы.

В случае обращения в центры занятости гражданам будут предлагать трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, ЖКХ, благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, говорится в постановлении. В этих отраслях сейчас самое большое количество незакрытых вакансий.

При этом летом рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть. Начиная с июня, на учет в качестве безработных встают в среднем по 140 тысяч человек в неделю, тогда как в апреле и мае в центрах занятости регистрировалось по 220 - 250 тысяч еженедельно. Отмечается, что 51% зарегистрированных безработных - это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% - это лица в возрасте от 40 до 55 лет, немногим больше 12% - это молодые люди до 25 лет, менее 5% - граждане старше 55 лет - самая малочисленная группа из официально зарегистрированных безработных.

Больше всего безработных зарегистрировано в Чечне, Тыве и Ингушетии. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости - на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

Одновремено наем сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно.