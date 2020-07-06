Ставропольского предпринимателя обвинили в покушении на убийство

Жителя города-курорта Кисловодска обвиняют в организации похищения и убийства, которые удалось предотвратить. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, местный предприниматель таким образом хотел завладеть крупной суммой денег.

- Предприниматель организовал похищение сына ранее умершего знакомого - жителя Ставрополя 1993 года рождения - с целью вымогательства у него крупной суммы денежных средств и последующего его убийства, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Обвиняемый нашел исполнителей преступления, но те обратились в полицию и дальше готовили похищение уже под контролем сотрудников ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Само преступление было инсценировано, чтобы поймать заказчика на передаче денег с поличным. За "работу" он отдал исполнителям миллион рублей.

Организатора задержали и заключили под стражу решением суда. Его обвиняют в организации покушения на убийство, сопряженного с похищением человека, из корыстных побуждений.