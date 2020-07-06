Новости

Медведев призвал развивать практику онлайн-голосования 12:34
На Ставрополье завели четвертое дело против экс-министра края 12:32
Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров 12:31
Круизы на судне "Князь Владимир" возобновят 19 июля 12:31
В НАО продлили режим повышенной готовности 12:26
Юрий Лоза раскритиковал западное кино за гей-пропаганду 12:24
На сколько продажи Lada оказались хуже, чем в 2019 году 12:22
Как обеспечить приватность данных в интернете 12:20
Минск рассчитывает на расширение сотрудничества с Братиславой 12:13
Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с актрисой Карпович 12:13
Ставропольского предпринимателя обвинили в покушении на убийство 12:07
Умер Эрл Кэмерон, первый негр Британии, сыгравший главную роль 12:02
После пропажи курганских подростков завели дело об убийстве 12:01
Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник 12:01
Сильвестр Сталлоне пообещал режиссерскую версию "Рокки 4" 11:54
Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус храма Святой Софии 11:52
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 160 тысяч гектаров 11:51
В провинции Альберта выросло число сторонников отделения от Канады 11:47
Saudi Aramco поднимает цены на нефть 11:47
Вице-адмирал оценил заявление главкома ВМС Украины о войне с Россией 11:47
Международная акция "Сад памяти" станет ежегодной 11:40
В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже 11:29
Хэтч Mazda3 с турбомотором и полным приводом не оправдал ожиданий 11:29
Какую зарплату ожидают россияне после пандемии 11:28
НКО привлекут к раздельному сбору мусора 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

Ставропольского предпринимателя обвинили в покушении на убийство

Текст: Михаил Сухарев

Жителя города-курорта Кисловодска обвиняют в организации похищения и убийства, которые удалось предотвратить. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, местный предприниматель таким образом хотел завладеть крупной суммой денег.

На Кубани предотвратили заказное убийство местного жителя

- Предприниматель организовал похищение сына ранее умершего знакомого - жителя Ставрополя 1993 года рождения - с целью вымогательства у него крупной суммы денежных средств и последующего его убийства, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Обвиняемый нашел исполнителей преступления, но те обратились в полицию и дальше готовили похищение уже под контролем сотрудников ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Само преступление было инсценировано, чтобы поймать заказчика на передаче денег с поличным. За "работу" он отдал исполнителям миллион рублей.

Организатора задержали и заключили под стражу решением суда. Его обвиняют в организации покушения на убийство, сопряженного с похищением человека, из корыстных побуждений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин поручил проработать обмен документами в трудовой сфере через Госуслуги
Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов стран Европы
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
В России за год снизился уровень крайней бедности
Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска