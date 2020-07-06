В КЧР начались раскопки некрополиса III тысячелетия до нашей эры

В Карачаево-Черкесии начались раскопки кургана "Адиль-Халк 2". Археологический памятник датируется III тысячелетием до нашей эры.

Исследователи обнаружили девять различных погребений, которые принадлежат разным культурам. Причем данная местность использовалась в качестве некрополиса более трех тысяч лет. Последнее захоронение датируется III столетием нашей эры.

"Разбор насыпи курганов, производится послойно по 10-15 сантиметров с использованием землеройной техники и дальнейшей зачисткой выявленных археологических объектов ножами и кисточками. Все результаты работ пошагово, подробно, фиксируются и документируются: производится фотофиксация и зарисовка обнаруженных погребений", - говорится в сообщении главы Ногайского района Мурата Хапиштова.

По словам директора Музея истории и культуры ногайского народа Светланы Рамазановой, в ходе раскопок обнаружены бронзовые украшения, железный нож, остатки ткани и кости принесенных в жертву животных.

Научный отчет о результатах проведенных археологических раскопок будет направлен в Институт археологии РАН.

Коллекция находок после реставрации поступит в историко-культурный и природный музей-заповедник имени Байчоровой и в археологический музей Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева.