Калининградскому музею передали исторический маяк XIX века

Один из трех сохранившихся в Калининградской области маяков довоенной постройки передан в собственность музея Мирового океана.

Такое решение было принято Министерством культуры РФ. Об этом сообщила Генеральный директор музея Светлана Сивкова. Теперь, по ее словам, предстоит громадная работа по восстановлению этого исторического объекта.

Маяк в поселке Заливино (довоенное название - Риндерорт) появился на южном берегу Куршского залива в 1868 году. Тогда это была 12-метровая деревянная штанга с керосиновой лампой и линзой.

Существующая сейчас кирпичная башня маяка с каменной винтовой лестницей, высотой более 15 метров была построена в 1908 году. Тогда же к комплексу был пристроен домик смотрителя. Красный и белый огонь был виден в заливе на расстоянии 7 и 12 миль соответственно.

Маяк давно не действует и заброшен, строения начали разрушаться. Сейчас, как сообщили в пресс-службе музея, на входе на территорию маяка появилась табличка: "Объект находится в федеральной собственности ФГБУК "Музей Мирового океана" и охраняется государством".

Музейщики провели уборку территории уникального сооружения. Восстанавливаться оно будет поэтапно, планы по реконструкции и концепция использования объекта - в стадии обсуждения.