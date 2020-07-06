Полиция остановила массовые ночные гонки стритрейсеров в Калининграде

Массовое скопление автолюбителей полицейские выявили в ночь с 4 на 5 июля возле стадиона "Калининград" на острове Октябрьский.

Как выяснилось, на пространстве возле стадиона, построенного к футбольному ЧМ-2018, водители собирались устроить нелегальные ночные гонки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на место сразу же выехали патрули ГИБДД, усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа "Гром". Опасное мероприятие было предотвращено.

В ходе рейда полицейские проверили 62 автомобиля. Нарушения нашли более чем у трети автолюбителей. Самое распространенное - отсутствие у водителей полисов автогражданской ответственности (ОСАГО), на нарушителей составили 13 протоколов.

Также обнаружились четыре неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения. Трое автомобилистов привлечены к ответственности за тонировку стекол. Выявлены и неисправные транспортные средства, эксплуатация которых запрещена.