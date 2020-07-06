Полиция проверит источники фейковых новостей о закрытии Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг сообщения о предполагаемом закрытии въезда в Мурманск и выезда из города из-за роста заболеваемости коронавирусом в областном центре. Об этом глава региона заявил сегодня на оперативном совещании.

- Город закрывать не будем, - подчеркнул Андрей Чибис. - Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в Интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание.

По данным областного оперштаба по эпидемиологической безопасности, на 10.30 5 июля в Мурманской области выявлено 137 новых случаев заболевания COVID-19, из них 110 - в областном центре. На это же время 6 июля зарегистрировано 135 новых случаев заражения, из них 79 в Мурманске. Всего в Заполярье количество подтвержденных случаев коронавируса составило 6038. Выздоровело около 4 тысяч пациентов, количество умерших - 21 человек.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, в больницах региона находятся 47 пациентов с тяжелой формой заболевания, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе развернуто 964 койки для больных коронавирусом.